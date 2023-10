VR8 erhöht Projektbeteiligung an Steelpoortdrift auf 82%

- VR8 erhöht seine Beteiligung an Steelpoortdrift um 7,95 % auf 81,90 % (von 73,95 %) durch den Abschluss der Transaktion mit Obeec (Pty) Ltd (Obeec)(1) , in deren Rahmen Obeec seine Anteile an der Tochtergesellschaft Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes) an VR8 verkauft hat

- Die Gegenleistung für die Transaktion besteht aus einer Kombination aus Bargeld (5.800 ZAR) und 14.031.220 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, die bei Ausübung 2,54 % des ausgegebenen Aktienkapitals von VR8 ausmachen werden

- Die von Obeec erworbenen VR8-Aktien unterliegen einer freiwilligen Hinterlegung von 12 Monaten und sind außerdem Gegenstand einer Blockhandelsvereinbarung, die von VR8 verwaltet wird.

- Übertragung von weiteren 4,59% der von Math-pin(2) gehaltenen VanRes-Aktien an VR8 (wodurch sich die Projektbeteiligung von VR8 auf 86,49% erhöht), vorbehaltlich der Genehmigung durch die südafrikanische Zentralbank und der Erfüllung anderer aufschiebender Bedingungen. Die Transaktion wurde zwischen Math-pin und VR8 erneuert, mit dem Ziel, sie am oder vor dem 22. Dezember 2023 abzuschließen

VANADIUM RESOURCES LTD (ASX: VR8; DAX: TR3) (das Unternehmen), der Erschließer des Tier-1-Vanadiumprojekts Steelpoortdrift (das Projekt) in Limpopo, Südafrika, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes) auf 81,90 % (von 73,95 %) erhöht hat, nachdem alle aufschiebenden Bedingungen(3) der Verkaufs- und Optionsvereinbarung mit Obeec (Pty) Ltd (Obeec) erfüllt wurden.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die Transaktion mit Obeec abgeschlossen zu haben, und begrüßen ihren Wechsel von einem privaten Anteilseigner von VanRes zu einem Anteilseigner von VR8. Als Anteilseigner von VR8 wird Obeec weiterhin in der Lage sein, zum zukünftigen Kapitalbedarf des Projekts beizutragen und gleichzeitig am Projekterfolg von VR8 und allen zukünftigen Bestrebungen teilzuhaben. Wir gehen auch davon aus, dass wir die Mathpin-Transaktion abschließen werden, um die Beteiligung von VR8 an VanRes auf 86,49 % zu erhöhen, sobald sie keinen weiteren Bedingungen unterliegt. Die erhöhte Beteiligung von VR8 verschafft dem Unternehmen eine stärkere Basis, von der aus es die erforderliche Baufinanzierung aufbringen und die kritischen Pfade zur Erschließung des Projekts erreichen kann. Wir freuen uns, eine Transaktion abgeschlossen zu haben, die für beide Parteien einen erheblichen Wert darstellt und mit dem regulatorischen Umfeld der südafrikanischen Regierung in Einklang steht."

EINZELHEITEN DER VERKAUFS- UND OPTIONSVEREINBARUNG

Wie am 3. Mai 2023 angekündigt, hat das Unternehmen eine Verkaufs- und Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen, um 100 % der von Obeec gehaltenen Anteile an den ausgegebenen Aktien von VanRes zu erwerben. Im Rahmen der Vereinbarung hat VR8 die 7,95%ige Beteiligung (508 Aktien) von Obeec an VanRes im Austausch gegen eine Barzahlung von 5.800 ZAR und 14.031.220 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien (Aktienoptionen) erworben. Bei Ausübung dieser Aktienoptionen werden diese in 14.031.220 neue, voll eingezahlte VR8-Stammaktien umgewandelt, was einem Anteil von 2,54% am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens entspricht.

Obeec ist eine "Black Economic Empowerment"-Partei (BEE), damit VanRes die Mindestanforderungen der Regierung der Republik Südafrika an die Eigentumsverhältnisse erfüllen kann. Dementsprechend war die Vereinbarung an mehrere aufschiebende Bedingungen geknüpft, um sicherzustellen, dass die Eigentumsverhältnisse von VanRes in Übereinstimmung mit der einschlägigen Gesetzgebung bleiben. Nachdem die südafrikanische Zentralbank (SARB) der Transaktion und der Übertragung der Aktien zugestimmt und Rechtsgutachten über die Mindesteigentümerschaft von VanRes eingeholt hat, freut sich das Unternehmen, alle aufschiebenden Bedingungen für diese Transaktion erfüllt zu haben oder darauf verzichten zu können.

Obeec hat mit VR8 eine freiwillige Beschränkungsvereinbarung getroffen, die eine 12-monatige Treuhandperiode und Blockhandelsbestimmungen in Bezug auf die VR8-Aktien vorsieht, die bei Ausübung der Aktienoptionen ausgegeben werden. Bei Ausübung werden die Aktien gemäß der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens nach ASX Listing Rules 7.1 ausgegeben und bedürfen daher keiner Genehmigung durch die Aktionäre.

Nach Abschluss des Abkommens hält VR8 nun einen Anteil von 81,90 % an VanRes, Math-pin 4,59 % und der Steelpoortdrift Development Trust hält einen Anteil von 13,51 %.

AKTUALISIERUNG DER VERKAUFS- UND OPTIONSVEREINBARUNG MIT DEM MATH-PIN TRUST

Ein weiterer Anteil von 4,59 %, der jetzt von Math-Pin Trust (Math-pin) gemäß den Anforderungen der SARB gehalten wird, soll von VR8 erworben werden. Diese Transaktion mit Math-pin steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer separaten Verkaufs- und Optionsvereinbarung zwischen Math-pin Trust und dem Unternehmen.

Die mit Math-Pin geschlossene Verkaufs- und Optionsvereinbarung unterliegt noch der Genehmigung durch die SARB und der Erfüllung der Erfüllung anderer wichtiger aufschiebender Bedingungen.

ÜBER VR8

Vanadium Resources Limited (ISIN: AU0000053522) entwickelt das Steelpoortdrift-Vanadiumprojekt, ein zu 81,90 % im Besitz befindliches, lizenziertes Bergbauprojekt der Stufe 1 in der südafrikanischen Provinz Limpopo (86,49 % Beteiligung vorbehaltlich des Abschlusses wie oben angekündigt).

Steelpoortdrift beherbergt eines der größten unerschlossenen Vanadiumvorkommen der Welt mit einer Mineralressource von 680 Mio. t bei einem durchschnittlichen In-situ-Gehalt von 0,70 % V2O5 (4,74 Mio. t enthaltenes Metall). Das Projekt verfügt über eine nachgewiesene und wahrscheinliche Reserve von 77 Mio. t mit einem durchschnittlichen In-situ-Gehalt von 0,72 % V2O5 (0,55 Mio. t enthaltenes Metall)(4) . Bei den derzeitigen Durchsatzraten hat die Mineralressource eine Lebensdauer von über 180 Jahren.

In October 2022, the Company completed a DFS(5) confirming Steelpoortdrift as a world-class deposit with robust economics over an initial 25-year mine life, providing an attributable post-tax NPV7.5% of US$0.9B (Attrib. NPV subject to completion of increased ownership6 US$1.05B) IRR of 42% and a 27-month payback on a preproduction capex of US$211M.

Im Oktober 2022 schloss das Unternehmen eine DFS(5) ab, die Steelpoortdrift als Lagerstätte von Weltklasse mit einer robusten Wirtschaftlichkeit über eine anfängliche Minenlebensdauer von 25 Jahren bestätigte und einen zurechenbaren Nettogegenwartswert (NPV)7,5 % nach Steuern von 0,9 Mrd. US$, einen internen Zinsfuß (IRR) von 42 % und eine Amortisationszeit von 27 Monaten bei einem Investitionsaufwand vor der Produktion von 211 Mio. US$ ergab (Attribut NPV vorbehaltlich des Abschlusses einer erhöhten Beteiligung(6)).

Nach Abschluss der DFS arbeitet das Unternehmen auf die endgültige Investitionsentscheidung hin und konzentriert sich dabei auf den Aufbau des Projektentwicklungs- und -ausführungsteams, den Beginn der FEED-Studien, die Sicherung der Fremdfinanzierung und die Zusammenarbeit mit strategischen Gruppen, um sicherzustellen, dass der maximale Wert des Projekts freigesetzt wird.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Vanadium Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John Ciganek

Managing Director & Chief Executive Officer

VANADIUM RESOURCES LIMITED

contact@VR8.global

