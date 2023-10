Anlass der Studie: Research Comment

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



EasyMotionSkin Tec AG erweitert Portfolio durch Übernahme von milongroup. Damit stärkt die EasyMotionSkin Tec AG ihre Position im Gesundheitssektor. Mittelfristige Prognoseanpassungen in Planung.



Die EasyMotionSkin Tec AG hat auf ihrer außerordentlichen Generalversammlung den Erwerb der milongroup beschlossen, was bedeutet, dass EasyMotionSkin sein Portfolio als Anbieter von Gesundheitslösungen deutlich erweitert. Dabei wurde das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher 1,00 Mio. CHF auf CHF 2,92 Mio. CHF durch die Ausgabe von 19,20 Mio. neuen Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 0,10 je Aktie und einem Ausgabebetrag von 5,8325 CHF je Aktie gegen Sacheinlage erhöht. Laut einem Sachverständigenbericht wurde der Unternehmenswert der milongroup in Höhe von 111,98 Mio. CHF ermittelt. Die milongroup ist im Fitness- und Gesundheits-bereich tätig und hatte im letzten Geschäftsjahr bei einem Umsatz in Höhe von 29,44 Mio. EUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,02 Mio. EUR erzielt. Die milongroup ist spezialisiert auf hochwertige, hochdigitalisierte Fitnessgeräte im B2B-Segment. Die Integration von milongroup bietet umfangreiche Wachstumsmöglichkeiten durch Cross-Selling, Erschließung neuer Kundengruppen, Internationalisierung und Digitalisierung. Durch diesen Schritt wird EasyMotionSkin zu einem ganzheitlichen Gesundheitsanbieter im B2B- und B2C-Segment und kann sein Produktangebot erweitern.



Die milongroup ist ein führender Anbieter im Bereich professionelles Training, der die Marken milon und five vereint. Mit innovativen Geräten und modernen Methoden bietet die Geselsllschaft Studios und Gesundheitseinrichtungen weltweit umfassende Trainingslösungen an. Die Trainingsphilosophie basiert auf aktuellen sportwissenschaftlichen und physiotherapeutischen Erkenntnissen und bietet eine optimale Kombination aus Kraft- und Beweglichkeitstraining für Menschen jeden Alters und Trainingsziels. Dies ermöglicht maßgeschneidertes und effektives Training für Betreiber, Trainer und Trainierende. Darüber hinaus sind ihre elektronisch gesteuerten Q-Geräte als aktive Medizinprodukte registriert und erfüllen die Anforderungen der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR), was sie auch für den Einsatz in Krankenhäusern und Praxen geeignet macht.



Dieser strategische Schritt wurde initiiert zur Schaffung eines ganzheitlichen Gesundheitstechnologie-Konzerns, der darauf abzielt, das Wohlbefinden der Menschen in verschiedenen Bereichen wie körperlicher Fitness, Agilität, Gesundheit und potenziell der Verlängerung ihrer Lebensspanne zu verbessern.



Die Übernahme verändert den Ausblick und die Größe des Unternehmens deutlich. Wir planen mittelfristig eine neue Prognose zu veröffentlichen.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11)

Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 18.10.2023 (19:10 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 19.10.2023 (11:00 Uhr)

