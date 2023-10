Leipzig (ots) - In der aktuellen politischen Landschaft sollen Eigentümer zur

energetischen Sanierung ihrer Immobilien verpflichtet werden. Daher stellen sich

immer mehr Hausbesitzer die Frage: Wie können sie jetzt noch den besten Preis

für ihre Immobilie erzielen, insbesondere wenn sie nicht die finanziellen Mittel

haben, um sie zu sanieren?



"Es ist immer eine Frage der individuellen Situation, ob eine Sanierung vor dem

Verkauf sinnvoll ist. Daher heißt es nicht in Panik geraten und überstürzt

handeln. Stattdessen sollten sich Hausbesitzer gut informieren und ihre Optionen

sorgfältig abwägen", erklären Sven Schwarzat und Kevin Rader. Denn es gibt

Möglichkeiten, den Preis für unsanierte Immobilien zu maximieren, ohne eine

aufwendige Renovierung durchzuführen. Schwarzat und Rader sind

Sanierungsexperten aus Leipzig und verraten in diesem Gastartikel, wie

Hausbesitzer noch den besten Preis bekommen.





Verschiedene Vermietungskonzepte nutzenDie Pläne der Politik zur energetischen Sanierung vieler Altbauten könnten innaher Zukunft den Verkauf einer Bestandsimmobilie nur unter hohenPreisabschlägen möglich werden lassen. Wer sich als Eigentümer jetzt mit demGedanken an einen Verkauf trägt, hat jedoch mehrere Alternativen, um den Wertdes Objektes auch ohne Sanierung zu erhöhen. Zunächst besteht die Möglichkeit,die Immobilie zu vermieten. Dies kann durchaus ein werterhöhender Faktor sein,wenn die Bedingungen stimmen. Steht das Objekt in einem Ballungsgebiet, kanndazu zum einen schon ein normales Mietverhältnis mit einer solventen Mietparteiausreichen - der Wohnungsmarkt ist extrem angespannt und verspricht weitersteigende Mieteinnahmen über Jahre.Zum anderen können auch spezielle Mietkonzepte Anwendung finden, um den Wert derImmobilie für potenzielle Käufer zu erhöhen. In vielen Regionen ist diemöblierte Vermietung auf Zeit ohne Auflagen gestattet und kann so für deutlichhöhere Mieteinnahmen sorgen. Doch auch langfristige Mietverträge können einewertsteigende Eigenschaft sein, etwa die Vermietung an eine Studenten-WG: Mitmehreren Mietern pro Wohneinheit lässt sich eine höhere Miete erzielen, was zwarschnell den Wert der Immobilie bis zu 20 bis 30 Prozent steigern kann,allerdings auch eine deutlich höhere Abnutzung und deutlich mehr Aufwand imMietverhältnis mit sich bringt. Als Verkäufer sollte man hier möglichstfrühzeitig mit einer Verwaltung zusammenarbeiten, die Erfahrung in der Betreuungvon Studentenwohnungen hat und dieses Vermietungskonzept abbilden kann - so kannman den potenziellen Anlegern den entsprechenden Verwaltungsunterbau bieten undihnen einen positiven Cashflow in Aussicht stellen - was sich positiv auf den