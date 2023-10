"Deutscher Fairness-Preis 2023" / Votum aus über 73.000 Kundenmeinungen kürt Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 75 Kategorien

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Was zeichnet faire Unternehmen aus? Der Kundschaft auf Augenhöhebegegnen, Versprechen einhalten, offen auftreten und verlässlich sein sindeinige der Eigenschaften, die Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten. ImRahmen einer großen Befragung haben nun rund 73.600 Kundenstimmen entschieden,welche Anbieter aktuell in puncto Fairness führend sind. Das Deutsche Institutfür Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute Abend in derBerliner Bertelsmann-Repräsentanz die Preisträger mit dem "DeutschenFairness-Preis 2023" aus ( Sendehinweis: ntv service, Montag, 23.10.2023, 18:35Uhr ).Die renommierte Auszeichnung erhalten in diesem Jahr beispielsweise ViactivKrankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), 123energie (Stromanbieterüberregional), Schauinsland-Reisen (Reiseveranstalter), Aldi Talk(Mobilfunkanbieter), Schlaraffia (Betten & Matratzen), Jet (Tankstellenshops),Wir-machen-Druck.de (Online-Druckereien), Sparda-Bank Hamburg(Genossenschaftsbanken) und Debeka Bausparkasse. "Alle Preisträger setzen inihrer Branche Maßstäbe in puncto Fairness. In vielen Fällen sorgen dabeiinsbesondere die Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis derUnternehmen für eine hohe Kundenzufriedenheit", so Markus Hamer, Geschäftsführerdes Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Faire Unternehmensind jene, bei denen sich die Kundinnen und Kunden in vielerlei Hinsicht gutaufgehoben fühlen. Der Deutsche Fairness-Preis ist eineVerbraucher-Auszeichnung, die Orientierung und Entscheidungshilfen bietet."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panelwurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den BereichenPreis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht.Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung undZuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanzbei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit vonProduktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckteKosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in dasGesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder der 75 Kategorien nur jeweilsein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw.dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 73.599 Kundenstimmen ein.Bewertungen erhielten 923 Anbieter; in die Auswertung gelangten 802 Unternehmenmit mindestens 80 Kundenmeinungen.PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2023"(alphabetische Sortierung)