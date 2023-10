dynaCERT gibt Finanzierungsvereinbarung mit Cipher Neutron bekannt

TORONTO, ONTARIO (19. Oktober 2023) / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Aktionäre auf den neuesten Stand zu bringen und bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Cipher Neutron Inc. („Cipher Neutron“) vereinbart hat, nach Abschluss seines geplanten Unit Offerings, das in der Pressemitteilung von dynaCERT vom 16. Oktober 2023 angekündigt wurde, zehn Prozent (10 %) des generierten Nettoerlöses in eine Beteiligung der Firma Cipher Neutron zu investieren. Weitere Investitionen in Cipher Neutron durch die Optionen von dynaCERT zum Erwerb von Anteilen an Cipher Neutron, wie in der Pressemitteilung von dynaCERT vom 22. Februar 2023 beschrieben, bleiben bestehen.

Gurjant Randhawa, der CEO von Cipher Neutron, erklärt: „Cipher Neutron freut sich, dass dynaCERT damit sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Cipher Neutron bestätigt hat. Unsere AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff ziehen nach wie vor weltweit großes Interesse auf sich. Dank der engen Zusammenarbeit mit dynaCERT profitiert Cipher Neutron von Forschungs- und Entwicklungslabors sowie hochmodernen Geräten, einer halbautomatischen Montagelinie zur Deckung des weltweiten Bedarfs an unseren kommerziellen Produkten, und der Reichweite der Marketingmaßnahmen von dynaCERT im globalen Wasserstoffmarkt.“

Jim Payne, der CEO von dynaCERT, bekundet: „Wir von dynaCERT sind stolz darauf, gemeinsam mit Cipher Neutron den AEM Green Hydrogen Electrolyser im kommerziellen Maßstab weiterzuentwickeln, damit dieser für den Einsatz in weltweiten Multi-Megawatt- und Gigawatt-Wasserstoffprojekten in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung steht. Vor dem Hintergrund des Wandels der Weltwirtschaft hin zu geringeren Treibhausgasemissionen ist die Technologie des AEM Green Hydrogen Electrolyser von Cipher Neutron darauf ausgelegt, den Nutzern in Einsatzbereichen, wo Druckanwendungen benötigt werden, eine kostengünstige Herstellung von sauberem grünem Wasserstoff zu ermöglichen.“

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.