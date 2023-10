Umfrage Fast die Hälfte der Bundesbürger fühlt sich finanziell schlecht fürs Alter abgesichert (FOTO)

Köln (ots) - Der Blick in die Zukunft macht Sorge: Laut einer aktuellen

Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK fühlen sich 47 Prozent der 5.000 Befragten

schlecht auf ihre Rente vorbereitet - rund 21 Prozent davon sogar sehr schlecht.

Besonders Frauen und Menschen ohne Berufsabschluss befürchten finanzielle

Einbußen. Die Gründe dafür gewichten Männer und Frauen teils sehr

unterschiedlich.



Weniger als zwei arbeitende Menschen müssen in 30 Jahren eine Rente finanzieren

- so die Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). 1960 waren es

noch sechs Personen. Viele Menschen machen sich deshalb Sorgen um ihre

finanzielle Absicherung nach dem Berufsleben. Das bestätigt eine aktuelle

Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK Versicherungen. Über 5.000 Bundesbürgerinnen

und -bürger wurden repräsentativ nach ihrer Meinung zur Altersvorsorge befragt.

Demnach fühlen sich nur etwa 7 Prozent der über 18-Jährigen sehr gut auf die

Rente vorbereitet.