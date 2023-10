Wholelife-Tarife Versicherungsmakler sehen enormes Potenzial im Segment Erben und Schenken / Liechtenstein Life Maklerbefragung (FOTO)

Ruggell (ots) - Versicherungsmakler nehmen Erbschaften und Schenkungen ins

Visier. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die Liechtenstein Life unter

482 Maklern durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Erben und Schenken

in Deutschland" wurden Versicherungsmakler zu Kenntnisstand, Chancen und

Perspektiven in Bezug auf fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten

Vermögensübertragung (Wholelife-Tarife) befragt. Die Ergebnisse zeigen:



- Bereits ein Drittel der Makler ist in dem Bereich aktiv; 45,9 % der

Nicht-Aktiven planen, in Zukunft in der Beratung und Vermittlung tätig zu

werden.

- 81,5 % sehen enorme Profilierungsmöglichkeiten für Makler und Berater beim

Kunden.

- 65,8 % halten das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für Makler und

Berater allgemein für sehr hoch oder hoch.