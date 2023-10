Alle Augen auf Fed-Chef Jerome Powell: Das wird heute erwartet

"Powell muss sich den Anlegern als sachliche, neutrale Führungspersönlichkeit präsentieren und [anderen] erlauben, aggressiver vorzugehen", so Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial. "Sie werden nicht den Sieg verkünden, und das ist ein Grund, warum Powell weiterhin etwas hawkish reden wird.“

Mehrere Fed-Vertreter haben sich in diesem Monat dafür ausgesprochen, mit Zinserhöhungen zumindest in der unmittelbaren Zukunft zu warten, während sie die Auswirkungen der eingehenden Daten abwägen. Es wird erwartet, dass sich Powell heute in diesen Chor einreiht.

"Powell kehrt immer wieder zu dem zurück, was das Narrativ untermauert, dass sie wachsam bleiben müssen, und das aus verständlichen Gründen", zitiert CNBC Luke Tilley, Chefökonom bei Wilmington Trust. "Ich erwarte einfach, dass er weiterhin über die Stärke der US-Wirtschaft und die überraschende Stärke des US-Verbrauchers im dritten Quartal als Inflationsrisiko sprechen wird. Das ist genug Munition, um weiterhin von Wachsamkeit zu sprechen."

Die US-Notenbank kämpft noch immer mit einer hartnäckigen Inflation. Zwar haben sich die Zahlen in letzter Zeit verbessert, die Renditen der US-Staatsanleihen sind allerdings in die Höhe geschnellt und nähern sich zum ersten Mal seit 2007 der Fünf-Prozent-Marke. Das sendet widersprüchliche Botschaften darüber aus, wohin sich die Geldpolitik der Federal Reserve bewegen könnte.

Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

Heute 18 Uhr ist Showtime: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird vor dem Economic Club of New York sprechen eine wichtige Rede halten. Was Anleger erwarten können.

