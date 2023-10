INTER Lebensversicherung AG Kontinuität wird belohnt / Morgen & Morgen gibt INTER Leben die Höchstnote

Mannheim (ots) - Die überaus hohe Finanzkraft der INTER zeigt sich unter anderem

in einer der höchsten Nettoverzinsungen der Kapitalanlagen im Markt von 3,37

Prozent im Jahr 2022. Das bestätigen auch Dritte: Das renommierte Analysehaus

Morgen & Morgen hebt seine Bewertung für die INTER Lebensversicherung AG auf 5

Sterne an - die Höchstnote im Rating LV-Unternehmen.



"Wir sind stolz und freuen uns sehr über die Höchstnote von 5 Sternen. In

diesen, insbesondere für die Kapitalanlage, herausfordernden Zeiten bestätigt

das M&M Rating LV-Unternehmen uns darin, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen",

sagt Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Durch die hohe Zuführung zur

Rückstellung für Beitragsrückerstattung beteiligt die INTER ihre Kunden an den

guten Kapitalanlageergebnissen.