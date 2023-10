Düsseldorf (ots) -



- Neue weltweite Studie der Adecco Group zur Arbeitswelt der Zukunft

- Ergebnisse von rund 2.000 Arbeitnehmenden aus Deutschland

- Künstliche Intelligenz und mentale Gesundheit von hoher Bedeutung



Arbeitnehmende in Deutschland sind dem technischen Fortschritt am eigenen

Arbeitsplatz gegenüber äußerst offen und positiv eingestellt - dies ist eine der

wichtigsten Erkenntnisse der repräsentativen Studie der Adecco Group zur

Arbeitswelt der Zukunft (Report "Global Workforce of the Future").





An der Studie haben weltweit rund 30.000 Arbeitnehmende aus 23 Ländernteilgenommen, davon rund 2.000 in Deutschland. Der thematische Schwerpunkt derStudie lag auf den zu erwartenden Auswirkungen von generativer KünstlicherIntelligenz (KI) am Arbeitsplatz sowie dem persönlichen Umgang damit.Die Ergebnisse aus Deutschland stechen hervor: So gab beispielsweise in Finnland(51 Prozent) nur etwa jeder zweite Arbeitnehmende an, am Arbeitsplatz mitKünstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und auch in Japan (54 Prozent), imdeutschen Nachbarland Frankreich (66 Prozent) sowie im weltweiten Durchschnitt(70 Prozent) sind die Werte geringer als in Deutschland. Hierzulande nutzen nacheigenen Angaben 74 Prozent der Befragten bereits generative KI im Arbeitsalltag.Weiterentwicklung von Fähigkeiten von größter BedeutungPeter Blersch, Deutschlandchef der Adecco Group: "Diese Ergebnisse sind fürdeutsche Unternehmen durchaus Grund zu Hoffnung. Die Welt der Arbeit wird sichdurch generative KI stark transformieren. Prognosen zufolge verändern sich inden kommenden Jahren weltweit mehr als 300 Millionen Berufsprofile. Es ist darumpositiv, dass deutsche Arbeitnehmende den neuen Technologien so offengegenüberstehen. Speziell der qualifizierten Weiterbildung von Arbeitnehmendenwird für Unternehmen jetzt eine besondere Bedeutung zukommen, um KI auch sicherund produktiv einsetzen zu können. Als Personaldienstleister arbeiten wir aktivdaran mit, dass Arbeitnehmende kontinuierlich dazu befähigt werden. DieWeiterentwicklung von Fähigkeiten wird zu einer der wichtigsten Investitionenauf dem deutschen Arbeitsmarkt."Die Adecco Group selbst hat vor Kurzem eine Absichtserklärung mit demTechnologieunternehmen Microsoft unterzeichnet. Die auf ihren jeweiligenGebieten führenden Unternehmen wollen Arbeitnehmende gemeinsam auf die Zukunftvorbereiten und ihre Beschäftigungsfähigkeit sichern. Im Zentrum steht unteranderem die Entwicklung einer Karriereplattform, die selbst auf KI basiert undmaßgeschneiderte Karriereberatung und Dienstleistungen in den Bereichen