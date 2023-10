Versicherungsgruppe Münchener Verein wird neues Vereinsmitglied bei meinMVP e.V.

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wird zum 01. November

2023 als achtes Mitglied in den Verein meinMVP e.V. aufgenommen. Der Verein

steht hinter dem kostenlosen webbasierten Maklerverwaltungsprogramm (MVP)

meinMVP, das die gesamte Bestandsführung in nur einer Plattform bündelt.

Gegründet wurde meinMVP 2018 als Brancheninitiative aus führenden

Maklerversicherern Deutschlands mit dem Ziel, vor allem kleineren und mittleren

Maklerbüros den Zugang zur digitalen Verwaltung zu ermöglichen.



"Als mittelständischer Versicherer, der selbst stark in schlanke und digitale

Prozesse investiert, liegt uns das Thema Digitalisierung im Maklermarkt

besonders am Herzen", erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein

Versicherungsgruppe. "Durch unser Engagement bei meinMVP investieren wir in die

so wichtige digitale Weiterentwicklung der Makler in der Breite".