DAX wieder bei 15.000 Punkten angekommen

Im Gegenzug sorgt der Risk-Off-Modus der Anleger am Aktienmarkt für weitere Verluste. Der Deutsche Aktienindex dürfte in dieser Gemengelage heute Mühe haben, die 15.000er Marke zu halten. Wichtiger ist auch eher das Anfang Oktober erreichte Tief bei rund 14.940 Punkten. Unterhalb dieses Niveaus dürften einige Verkaufsorders derjenigen Anleger liegen, die bislang lediglich von einer Korrektur des DAX ausgegangen sind. Findet der Markt spätestens hier keinen Halt, würden sich die Anzeichen für ein Ende des Bullenmarktes seit Oktober vergangenen Jahres verdichten und eine Jahresendrally könnte wohl abgeschrieben werden.

Auch die beiden prominenten Quartalszahlen und -ausblicke von Tesla und Netflix können nicht wirklich helfen. Der Streaming-Anbieter erfährt dank einer neuen Abo-Politik und dem Ende der bislang geduldeten Mehrfachnutzung von Konten eine Art Sonderkonjunktur bei Abonnenten, die zwar der Aktie selbst Schwung verleiht, aber keine wirkliche Indikation für eine positive Dynamik in der gesamten Tech-Branche ist. Anders bei Tesla, wo der sonst so laute und erfolgsverwöhnte Elon Musk gestern viel leisere Töne an den Tag legte, was die Zukunft seines Unternehmens angeht. Tesla spürt die Zurückhaltung der Verbraucher und hat Schwierigkeiten, selbst mit der gewinnzerstörenden Rabatt-Strategie seine Fahrzeuge an den Mann oder die Frau zu bringen. Und so lassen also auch die so dringend benötigten, positiven Effekte aus der Berichtssaison weiter auf sich warten.