Deutscher Logistik-Preis 2023 geht an Dachser und Fraunhofer IML / Hermes Germany, Greenplan und Modility unter den Finalisten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Das Siegerprojekt beim Deutschen Logistik-Preis 2023 heißt"Dachser Future Terminal - innovativer digitaler Zwilling @ILO für eineleistungsstarke Stückgutlogistik". Damit würdigt die Jury das gemeinsame Projektvon Dachser und dem Fraunhofer IML, alle Packstücke, Assets und Abläufe in einemUmschlaglager in Echtzeit abzubilden. @ILO steht für 'Advanced IndoorLocalization and Operations'. Auf jedes Packstück kommt ein zweidimensionalerDatamatrix-Code als Identifikator. Diese Codes werden durch Hunderte optischeScan-Einheiten im Deckenbereich der Halle erfasst.Von den Forschungspartnern im Dachser Enterprise Lab neu entwickelte, aufkünstlicher Intelligenz basierende Algorithmen interpretieren die imSekundentakt von den optischen Scan-Einheiten erfassten Daten, um so zugewährleisten, dass alle Packstücke in Echtzeit automatisch identifiziert,lokalisiert, vermessen und visualisiert werden. Dadurch entsteht einEchtzeit-Abbild aller Packstücke, Assets und Abläufe eines Umschlaglagers imeuropäischen Stückgutnetzwerk von Dachser. Die vollautomatische Identifizierungund Lokalisierung von Paletten macht das manuelle Scannen von Barcodes unnötigund führt zu einer Beschleunigung einzelner Prozesse zwischen Wareneingang undWarenausgang. Die Mitarbeitenden im Lager bekommen die wichtigsten Informationenfür den innerbetrieblichen Transport sowie zusätzliche Informationen wieGefahrguthinweise oder priorisierte Verladeanweisungen direkt angezeigt."Wir investieren in die gemeinsame Forschung mit dem Fraunhofer IML, um dieDigitalisierung der Logistik voranzutreiben und um die Qualität unsererDienstleistung für unsere Kunden weiter zu verbessern", sagt Burkhard Eling, CEOvon Dachser. "Der Digitale Zwilling @ILO ist ein wichtiger Meilenstein inunserer digitalen Transformation und ein Quantensprung in der Stückgutlogistik."Im nächsten Innovationsschritt werden Dachser und Fraunhofer IML dievollautomatische und permanente Vermessung aller Packstücke in diePraxistauglichkeit überführen. Die ermittelten Volumendaten lassen sich dannu.a. von intelligenten Algorithmen nutzen, um die Verladungs- und Tourenplanungzu unterstützen und die Auslastung von Laderaum zu optimieren. Das leistet einenBeitrag zum Klimaschutz, indem Transportkilometer und damit unnötigeCO2-Emissionen reduziert werden.Für das Projekt des digitalen Zwillings wurden die Umschlaghallen zweierDachser-Niederlassungen, in Unterschleißheim bei München sowie in Öhringen beiHeilbronn, zu @ILO-Pilotanlagen umgerüstet. 2024 soll der Roll-Out der neuenTechnologie starten und dann sukzessive in den europäischen