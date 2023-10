TSMC gibt stärksten Gewinneinbruch seit knapp fünf Jahren bekannt

Taiwan Semiconductor gab am Donnerstag einen Gewinneinbruch um knapp ein Viertel auf 211 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar (6,69 Milliarden US-Dollar oder 6,18 Milliarden Euro) für das dritte Quartal bekannt, da die schwache Nachfrage nach Unterhaltungselektronik anhält.

"Unser Geschäft wurde durch das starke Wachstum unserer branchenführenden Drei-Nanometer-Technologie und die gestiegene Nachfrage nach Fünf-Nanometer-Technologie unterstützt, was teilweise durch die anhaltenden Lagerbestandsanpassungen der Kunden ausgeglichen wurde", so TSMC in seinem Ergebnisbericht.

Der Chip-Riese berichtete, dass der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal um 13,7 Prozent gestiegen sei. "Wir sehen erste Anzeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage im PC- und Smartphone-Markt", sagte CEO C.C. Wei.

TSMC ist der weltweit führende Hersteller der modernsten Prozessoren. Das taiwanesische Unternehmen produziert Halbleiter für Unternehmen wie Apple und Nvidia, die häufig auf der Architektur des Chipdesigners Arm basieren. TSMC produziert derzeit Drei-Nanometer-Chips und plant, 2025 mit der Massenproduktion von Zwei-Nanometer-Chips zu beginnen.

Die Nachfrage nach KI-Chips ist durch die Verbreitung von großen Sprachmodellen wie ChatGPT und chinesischen Klonen in die Höhe geschnellt. Das hat den Aktien von TSMC Auftrieb gegeben, die in diesem Jahr bisher um 19 Prozent gestiegen sind.

"Mit Blick auf das vierte Quartal 2023 ist die KI-Nachfrage weiterhin stark, aber sie reicht nicht aus, um die allgemeine Zyklizität unseres Geschäfts auszugleichen", sagte Wei während der Telefonkonferenz am Donnerstag. "Wir erwarten, dass unser Geschäft im vierten Quartal durch das anhaltend starke Wachstum unserer Drei-Nanometer-Technologie unterstützt wird, was teilweise durch die fortgesetzte Bestandsanpassung der Kunden auf Lagerseite ausgebremst wird", sagte er.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion