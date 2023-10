Dachser und Fraunhofer IML erhalten Deutschen Logistik-Preis für Digitalen Zwilling (FOTO)

Kempten (ots) -



- Bundesvereinigung Logistik (BVL) zeichnet gemeinsames Forschungsprojekt mit

Praxisrelevanz aus.

- Mit dem Digitalen Zwilling stellen Dachser und Fraunhofer IML vollständige

Transparenz über Packstücke, Assets und Abläufe im Umschlaglager her und

beschleunigen die Prozesszeiten.

- Sukzessiver Roll-Out in den europäischen Dachser-Niederlassungen startet 2024



Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) hat den Deutschen Logistik-Preis 2023 an

Dachser und Fraunhofer IML vergeben. Die Jury zeichnete den Digitalen Zwilling

@ILO ('Advanced Indoor Localization and Operations') aus. Die gemeinsam im

Dachser Enterprise Lab entwickelte und in zwei Pilotniederlassungen

implementierte Technologie erstellt vollautomatisch ein stets aktuelles,

digitales Abbild aller Packstücke, Assets und Abläufe im Umschlaglager.

Mitarbeitende erhalten diese Informationen übersichtlich auf mobilen Geräten und

Displays angezeigt.