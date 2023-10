mein-dienstrad.de auf der Personalmesse München 2023 / Dienstrad-Leasing-Anbieter hält Fachvortrag über den attraktiven Mitarbeiter-Benefit

Oldenburg (ots) - Ende Oktober präsentiert sich mein-dienstrad.de erneut auf

einer wichtigen Fachmesse. Dieses Mal liegt der Fokus allerdings nicht auf dem

Fuhrparkmanagement. Die Personalmesse München, die vom 25. bis 26. Oktober 2023

im MOC stattfindet, steht ganz im Zeichen von Recruiting, Personalmanagement und

Personalentwicklung. Für das Oldenburger Unternehmen ist das eine willkommene

Gelegenheit, um Personaler und Unternehmensentscheider umfassend über das

Dienstrad-Leasing als einen relevanten Mitarbeiter-Benefit zu informieren. "Wir

möchten die Fachmesse in München dazu nutzen, die zahlreichen Vorteile des

Leasings zu beleuchten und mit interessierten Besuchern persönlich ins Gespräch

zu kommen", sagt Laurenz Pelster, Key Account Manager bei

https://www.mein-dienstrad.de/ .



Fachvortrag beleuchtet Ablauf und Vorteile des Dienstrad-Leasings





Als eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Dienstrad-Sektor weißmein-dienstrad.de, worauf es bei der Integration des Dienstrad-Leasings ankommt.Und so ist das Unternehmen nicht nur mit einem Messestand in Halle 1 , Stand C16auf der Personalmesse München (https://www.personalmesse-muenchen.de/)vertreten, sondern ebenfalls mit einem Vortrag im Fachprogramm, den sichMessebesucher kostenfrei in Forum 1 anhören können. Unter dem Titel"Dienstrad-Leasing für Ihre Mitarbeiter: Ein Benefit, das sich für Arbeitgeberund Arbeitnehmer lohnt" informiert Laurenz Pelster am 25. Oktober um 13:45 Uhrüber die Vorteile und die praktische Umsetzung des Dienstrad-Leasings. Dabeigeht er unter anderem konkret auf den Ablauf des Leasings ein, stellt Kosten undNutzen für Arbeitgeber heraus, beschreibt den internen Arbeitsaufwand sowie dieAuswirkungen auf Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Nicht zuletztstellt er ebenfalls das Dienstleistungsportfolio von mein-dienstrad.de vor.Die Nachfrage nach Diensträdern als Teils des Gesundheitsmanagements oderMobilitätskonzepts ist bei Arbeitgebern immer gefragter. "Dennoch zögern mancheUnternehmen, ihren Mitarbeitern das Benefit anzubieten und im Unternehmen zuintegrieren. Sie befürchten, dass die Organisation mit einem hohenbürokratischen Aufwand verbunden ist und zu viele Kapazitäten in Anspruch nimmt,die nicht jeder Betrieb ohne Weiteres bereitstellen kann", erklärt Pelster undergänzt: "Allerdings können wir dies aus Erfahrungen mit unseren Kunden nichtbestätigen - im Gegenteil. Viele unserer Kunden sind positiv überrascht, dasssich das Leasing problemlos umsetzen und in den Arbeitsalltag einfügen lässt."