Novo Nordisk: Kursziel rauf – der nächste Bär gibt auf!

Nicht zuletzt dank des Blockbusters Wegovy gegen Diabetes und Fettleibigkeit dürfte Novo Nordisk sich ein anhaltend starkes Umsatzwachstum auf Jahre hinaus sichern, schreibt Analyst Abhishek Raval in einer Notiz an die Kunden. Jede Kursschwäche solle zum Nachkauf genutzt werden.

"Betrachtet man die Historie der letzten Jahre, die auf dem Markt befindlichen Angebote, die Pipeline und die robuste Bilanz (die mögliche Schwächen in der zukünftigen Pipeline ausgleichen könnte), so scheint ein anhaltend starkes Wachstum des Umsatzes und der Rentabilität in den nächsten Jahren ziemlich sicher zu sein", schreibt Analyst Abhishek Raval in einer Notiz an die Kunden. "Daher rechtfertigen die Aussichten von Novo auch aus einer längerfristigen Perspektive seinen Platz in unserem Buy & Hold-Portfolio."

Trotz potenzieller Risiken durch Nebenwirkungen von Gewichtsverlustmedikamenten und wachsender Konkurrenz könne Novo Nordisk von der Effektivität und Sicherheit seines Produkts profitieren, so Raval. Weitere Prognoseanhebungen seien nicht ausgeschlossen, da sogar das Management vom eigenen Erfolg überrascht worden sei.

Zur Erfolgsstory gehört für den Baader-Bank-Analysten auch die Fortschritte mit anderen vielversprechenden Medikamenten. So deute sich in Studien bereits an, dass das Molekül hinter der Abnehmspritze Wegovy auch für chronische Nierenerkrankungen wirksam ist.

"Zusammenfassend haben wir unsere Gewinnschätzungen deutlich angehoben, und für den Fall, dass Novo die Markterwartungen weiterhin in rasantem Tempo übertrifft, sind weitere Anhebungen nicht auszuschließen", schreibt Analyst Raval.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion