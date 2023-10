"Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Gold zu kaufen"

Gold gilt wie Anleihen als "Flucht in die Sicherheit". In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen und eines unsicheren makroökonomischen Umfelds, das in einer Rezession enden könnte, würden die Anleger daher normalerweise in Scharen zu Gold strömen. Laut Munson mache das derzeitige Hochzinsumfeld Gold jedoch unattraktiv. Gold sei eine Anlageform für den Fall, dass die Realzinsen – oder die um die Inflation bereinigten Zinssätze – negativ sind, so Munson, und das sei im aktuellen Umfeld nicht der Fall. "Wenn man solche Zinsen hat, wird Gold sehr uninteressant. Das ist einfach so. Denn ich will Geld. Ich will Cashflow."

Laut Munson gibt es "Opportunitätskosten" für den Besitz von Gold auf dem derzeitigen Niveau. Das bedeutet, dass das Geld in Gold nicht anderweitig ausgegeben werden könne. Wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt und die Inflation sich beschleunigt, würde dies wahrscheinlich zu einem Rückgang der Aktien und einem Anstieg der Renditen führen, so Munson weiter. Der Analyst glaubt, wenn das passiert, werden Goldanleger umschichten wollen: "Sie werden ihr gesamtes Gold verkaufen, um Aktien zu kaufen. Sie werden ihr ganzes Gold verkaufen, um Fünf- und 30-jährige [Staatsanleihen] zu kaufen."

Gold wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1.950USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion