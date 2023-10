Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh erhöht erneut Prognose

Der Umsatz solle auf 1,175 bis 1,225 Milliarden Euro steigen nach 1,05 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Bislang hatte das Unternehmen an beiden Ende der Spanne etwas weniger angepeilt. Grund für die Prognoseanhebung seien überraschend gute Geschäfte mit Serienprodukten (Core Components) sowie individuell angepassten Systemen (Customized Modules).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte nun auf 94 bis 100 Millionen Euro steigen nach 78,1 Millionen Euro im Jahr 2022. Der Vorstand hatte bisher ein Ziel von 87 bis 94 Millionen Euro kommuniziert.

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz der ersten neun Monate um rund 22 Prozent auf knapp 926 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte von 55 Millionen Euro im Vergleichszeitraum auf fast 77 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen will der Vorstand am 26. Oktober bekanntgeben./ngu/stk