BITTE ZU ENDE DENKEN! / Initiative von Branchenverbänden und Vermarktern zum geplanten Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz (FOTO)

Berlin (ots) - Die Planungen zu einem Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz stehen vor

einer politischen Weichenstellung. Nach dem Gesetzesentwurf des

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter Bundesminister Cem

Özdemir dürften weit mehr als die Hälfte aller Lebensmittel* in vielen Fällen

nicht mehr beworben werden. Dies bedeutet einen Bruttowerbeverlust von

deutschlandweit rund 3 Milliarden Euro**.



Besonders private Medienunternehmen sind von dieser Regelung betroffen. Sie

benötigen Werbeumsätze, um unabhängigen Journalismus zu finanzieren, erhebliche

Teile ihres Gesamtbudgets stammen aus der Lebensmittelwerbung. Ebenso stehen

Unternehmen in der Lebensmittelbranche vor massiven Einschränkungen bei der

Bewerbung ihrer Produkte. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages

hat zudem in einem Gutachten bestätigt, dass keinerlei wissenschaftliche

Erkenntnisse vorliegen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Werbeverboten

und dem Übergewicht von Kindern zeigen.





Mit der Initiative "BITTE ZU ENDE DENKEN!" wollen führende Verbände und Vermarkter der deutschen Werbewirtschaft auf die weitreichenden Konsequenzen eines umfassenden Werbeverbotes für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und journalistische Freiheit aufmerksam machen, wie sie aus dem Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz in der derzeit vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorgesehenen Fassung folgen würden.

Die Kampagne erscheint ab dem 19. Oktober 2023 in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften sowie digital, in TV und auf Social-Media-Kanälen und fordert die Verantwortlichen in der Politik auf, die Folgen eines derartigen Gesetzes zu Ende zu denken.

Der Anzeigentext lautet:

Hier hätte eine Werbung gestanden, die diesen Artikel finanziert hätte.

Die Gesundheit unserer Kinder liegt uns am Herzen. Deshalb wünschen wir uns wirksame Maßnahmen, die Kinder vor Fehlernährung schützen. Werbeverbote sind unwirksam im Kampf gegen kindliches Übergewicht. Wir wollen, dass unsere Kinder in einer Welt mit Informations-, Meinungs- und Medienvielfalt aufwachsen können. Denn durch pauschale Werbeverbote wie das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz verlieren Medien nicht nur eine der wichtigsten Einnahmequellen, sondern unsere Gesellschaft auch die zuverlässige Versorgung mit Informationen als Gegengewicht zu Desinformation und Fake News.

Weitere Informationen zum Gesetzesentwurf, den Herausforderungen und alternativen Lösungsansätzen zur Prävention von Kinderübergewicht finden Sie unter www.lieber-mündig.de

*Quelle: Werbeverbote für Lebensmittel aufgrund ihres Zucker-, Fett- oder Salzgehalts als Eingriffe in die Kommunikations- und Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Rechtswissenschaftliche Untersuchung von Professor Dr. iur. Martin Burgi, Ordinarius für Öffentliches Recht und Europarecht an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, München im Auftrag des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) e.V. und des Lebensmittelverbands Deutschland e.V., April 2023

**Quelle: Ökonomische Wirkung des Kinder- Lebensmittel-Werbegesetzes - "KLWG" für die Medien- und Werbewirtschaft von Prof. Dr. Justus Haucap. Ein Gutachten im Auftrag von Markenverband e.V., Juni 2023