Bei Roche halten die Corona-Nachwehen an - Fünfjahrestief für Aktie

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche spürt weiter den nachlassenden Corona-Rückenwind. In den ersten neun Monaten mussten die Schweizer einen Umsatzrückgang um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 44,1 Milliarden Franken (rund 46,5 Mrd Euro) verkraften, wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte. Doch das Management sieht Licht am Ende des Tunnels: Ab dem zweiten Quartal 2024 soll der negative Corona-Effekt keine Rolle mehr spielen, unterstrich Konzernchef Thomas Schinecker vor Journalisten. Den Ausblick für das aktuelle Jahr 2023 bestätigte das Roche-Management.

An der Schweizer Börse kam der Neunmonats-Bericht nicht gut an. Die Roche-Aktien rutschten zeitweise auf ein Tief seit Ende 2018 ab - am Mittag notierten sie als Schlusslicht im dortigen Leitindex Six noch mit minus 4 Prozent.