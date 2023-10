Wenn die Chemie stimmt, kann es ganz schnell gehen

Wiesbaden (ots) - Drei Veranstaltungen zu individuellen Karrieremöglichkeiten in

der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden



Ob Zahnpasta am Morgen, extraflache Handydisplays oder energiesparende

Autoreifen: Die chemisch-pharmazeutische Industrie begleitet unseren Alltag und

bietet gleichzeitig vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in interessante Berufe -

auch für Studienzweifler und Quereinsteiger.