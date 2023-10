NetEase plus 43 Prozent: Darum feiert die Rallye erst Halbzeit – Morgan Stanley

Poon betont, dass NetEase, nachdem es seinen Marktanteil in China in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht hat, nun eine globale Expansion anstrebt. "Das Unternehmen entwickelt sich zu einem globalen Anbieter von Videospielinhalten, indem es synergetische Partnerschaften mit Veteranen der Spieleindustrie auf der ganzen Welt eingeht", begründet er seine Einschätzung.

Morgan-Stanley-Analyst Alex Poon bekräftigt sein "Overweight"-Rating und hebt das Kursziel von NetEase auf 150 US-Dollar an, was einem potenziellen Anstieg von circa 44 Prozent entspricht.

Die Aktie hat bereits einen Aufschwung erlebt und ist dieses Jahr um 43 Prozent gestiegen. Morgan Stanley prognostiziert jedoch einen noch steileren Aufstieg für NetEase, mit einer möglichen Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Die aktuelle Bewertung liegt bei 67 Milliarden US-Dollar.

Dieser Optimismus ist auf die beeindruckende Performance von NetEase zurückzuführen, das seinen Spieleumsatz in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht und seinen Marktanteil in China deutlich erhöht hat. "Jetzt sehen wir, dass sich für NetEase eine Ära der Globalisierung anbahnt", fügte Poon hinzu, wobei er erwartet, dass das Unternehmen seinen insgesamt adressierbaren Markt erheblich erweitert.

Das Unternehmen setzt auch große Hoffnungen in seine internationalen Studios, von denen erwartet wird, dass sie ab 2025 neue Spieletitel liefern, was das Wachstum weiter vorantreiben könnte. Diese globale Strategie, so Poon, könnte dazu führen, dass mindestens die Hälfte der Spieleinnahmen des Unternehmens aus internationalen Märkten stammt und seinen globalen Marktanteil signifikant steigert.

Quelle: wO, MarketScreener Aktueller Kurs 102,01 USD Mittleres Kursziel 905,25 CNY (123,74 USD) Aufwärtspotenzial in % ~21

Die Netease Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 98,20EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion