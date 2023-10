Huawei läutet 5.5G-Mobilfunkzeitalter mit vollständigem Produktportfolio ein Verzehnfachung der Leistung gegenüber herkömmlichem 5G

Shenzhen (ots) - Huawei Technologies hat auf dem Mobile Broadband Forum

vergangene Woche in Dubai ein vollständiges Portfolio an 5.5G-Produkten

vorgestellt, gemeinsam mit Netzbetreibern aus mehreren Ländern den kommerziellen

5.5G-Roll-Out gestartet und Einblicke in unterschiedliche Anwendungsszenarien

gegeben.



5.5G, auch bekannt als 5G-Advanced, bietet ungefähr eine Verzehnfachung der

Leistung von 5G: Im Downlink wird die Spitzenrate von 5.5G auf 10 Gbit/s

steigen, ein gewaltiger Sprung von 1 Gbit/s in der Anfangsphase von 5G. Mit

großen Bandbreiten, niedrigen Latenzzeiten und hoher Zuverlässigkeit ist 5.5G

gut gerüstet, um innovative Dienste wie XR und brillenloses 3D zu unterstützen.

Im Uplink wird 5.5G 1 Gbit/s erreichen, gegenüber 100 Mbit/s. In Zeiten, in

denen riesige Datenmengen in die Cloud wandern, Live-Streaming immer mehr zum

Mainstream wird und interaktive Hologramme ein realitätsnahes Erlebnis bieten,

wird die hervorragende Uplink-Leistung von 5.5G in verschiedenen Branchen eine

herausragende Rolle spielen.