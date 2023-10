BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Medikamentenversenders im dritten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der gesenkte Jahresausblick sei eine Belastung. Andererseits gebe es ermutigende Nachrichten zum elektronischen Rezept./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 08:36 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -14,28 % und einem Kurs von 42,72EUR gehandelt.