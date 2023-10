A+A 2023 Gesetzliche Unfallversicherung lädt erneut zur "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit"

Berlin (ots) - Vom 24. bis 27. Oktober findet die Arbeitsschutzmesse A+A in

Düsseldorf statt. Am Gemeinschaftsstand C06 in Halle 5 möchten Fachleute der

gesetzlichen Unfallversicherung mit Messegästen zu Fragen der Sicherheit und

Gesundheit ins Gespräch kommen. Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihr

Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), sowie

angeschlossene Institutionen stellen an jedem der vier Messetage eine Vielzahl

von Arbeitsschutzthemen vor. Die insgesamt 22 Ausstellenden informieren unter

anderem darüber:



- Die BG BAU präsentiert eine neue Basisausstattung von technischen und

persönlichen Maßnahmen (https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpra

emien/praemie/schutzpakete-fuer-das-bauen-im-bestand) zum Schutz der

Beschäftigten vor Staub und Faserstäuben.

- Die Fachbereiche der DGUV veranschaulichen anhand eines Exponats, was die

Fahrenden von Müllfahrzeugen sehen, wenn sie rückwärtsfahren

- Die BG RCI stellt ihr Ideenmobil Lärm (https://www.aktionsmedien-bgrci.de/inde

x.php?category=expo&expo_expoDetail=42) vor. Es zeigt, welche negativen

Auswirkungen Lärm und Hörschäden auf den Alltag haben können.

- Die BGHW zeigt, welche Gefahren beim Fahren eines E-Scooters bestehen.

- Das Mitmach-Exponat "Büro des Grauens" der VBG gibt einen spielerischen

Einblick in das Thema Gefährdungsbeurteilung.