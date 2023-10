Big in the USA - Nynomic stärkt Footprint im wichtigen US-Markt

Nynomic treibt seine Internationalisierung weiter voran. Der Konzern erweitert sein Portfolio um eine 12. Säule und baut seine Vertriebsstrukturen auf dem amerikanischen Kontinent aus, welche speziell den kleineren Gesellschaften im Konzern zu spürbaren Umsatzsteigerungen verhelfen dürften. Mithilfe der Photecture Inc. stärkt Nynomic außerdem international die Positionierung als Komplettanbieter.

Photecture Inc. bereits mit ersten Vertriebserfolgen: Die am neuen tec5-Standort in Plainview (New York) ansässige Gesellschaft ist erst seit kurzem mit einem kleinen Sales-Team operativ tätig und konnte bereits erste Aufträge für die Sensortherm GmbH generieren. Davor wurde die Bearbeitung des US-Marktes für den Konzern größtenteils über die Kapazitäten der tec5-Tochtergesellschaft abgedeckt. Ab Januar 2024 sollen weitere Gesellschaften sukzessive integriert werden. Als nächster Schritt bietet sich die Übernahme des Vertriebs für die Spectral Engines mit dem vielversprechenden TactiScan-Handheld u.E. hierfür an. Mittelfristig soll das Team ausgebaut und durch weitere Services wie den lokalen Kundensupport ergänzt werden. Langfristig plant der Vorstand, die in 2022 errichteten tec5- Fertigungskapazitäten am neuen Standort in Plainview für alle relevanten Tochtergesellschaften zu nutzen. Dies wirkt u.E. vor dem Hintergrund der Lieferkettenverwerfungen während der Corona-Pandemie in Kundengesprächen als zentraler Wettbewerbsvorteil ggü. Konkurrenten mit europäischen Fertigungskapazitäten und unterstreicht gleichzeitig die Synergiepotenziale des Unternehmens. Die professionalisierte Vertriebsorganisation wird u.E. vor allem den kleineren Tochtergesellschaften der Gruppe zu einem Wachstumsschub in der Region verhelfen. Besonders die Bündelung der Kompetenzen aller Gesellschaften und die dadurch entstehende hohe Lösungskompetenz kann dabei als attraktives Argument für Kunden gelten.



Amerikanischer Absatzmarkt dürfte mittelfristig für attraktives Wachstum stehen: Auch aufgrund der nun weiter verbesserten Strukturen erwartet der Vorstand eine dynamische Entwicklung mit mittelfristig deutlich zweistelligen Wachstumsraten im US-Markt. Darüber hinaus ist aus der Photecture heraus die intensivere Bearbeitung des kanadischen sowie südamerikanischen Marktes ebenso denkbar. Bisher war der Konzern, angetrieben von der starken Präsenz der tec5, in Amerika zuletzt überproportional gewachsen (2022: +33,1% yoy ggü. 11,2% yoy) und konnte hier relevante Umsatzanteile generieren (2022: 28,1%).

Verhandlungen mit weiteren Targets schreiten gut voran: Abseits von der stringenten Durchführung der Internationalisierung der Aktivitäten befindet sich das Management in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer Vielzahl an interessanten Targets. Der Vorstand ist zuversichtlich, noch bis Ende dieses Jahres bis zu zwei weitere Beteiligungen bzw. Akquisitionen zu tätigen, die den Konzern neben der Erweiterung des Technologieportfolios ebenso bezogen auf die Top Line-Entwicklung weiterentwickeln sollen.

Fazit: Mit der Intensivierung der Bearbeitung des amerikanischen Marktes untermauert der Konzern die attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten, die auf dem aktuellen Bewertungsniveau (EV/EBIT 2023:12,2x; 2024: 8,6x) nicht angemessen berücksichtigt sind. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro.







