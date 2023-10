Studie: Der Nutzen des digitalen Euro dürfte für Verbraucher sehr überschaubar bleiben

Stuttgart (ots) - Die Ankündigung der EZB, einen digitalen Euro in einer zweijährigen Phase vorzubereiten, ist beim LBBW Research nur verhalten aufgenommen worden. "Das vorgestellte Konzept der digitalen Gemeinschaftswährung entspricht weitgehend bisherigen Ankündigungen und bestätigt deshalb auch meine bisherige Skepsis", sagt Digitalisierungsanalyst Guido Zimmermann. Die Zukunft für den Digi-Euro sieht er deshalb nicht beim privaten Verbraucher, sondern im milliardenschweren Interbanken-Handel.



In einer digitalen Welt wird auch digitales Geld immer wichtiger. Es bietet deutlich vielfältigere Einsatzmöglichkeiten als Münzen und Geldscheine. Jedoch fehlt dem digitalen Euro die im Blockchain-Zeitalter wichtige Funktion, Zahlungsbedingungen in das digitale Geld über so genannte "Smart Contracts" direkt einzuprogrammieren. "Der Nutzen des digitalen Euro dürfte für die Verbraucher sehr überschaubar bleiben", sagt Guido Zimmermann. "Salopp gesagt: Er ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem."