DAX - Morgiger Verfallstermin stützt

Am heutigen Donnerstag stehen vor allem US-Arbeitsmarkdaten im Fokus, die am Nachmittag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Ebenfalls um 14:30 Uhr werden die Daten zum Philadelphia-Fed-Index für Oktober veröffentlicht.

Der DAX rutschte bis in den Bereich von 15.000/15.050 Punkte ab, wo sich eine wichtige Unterstützung befindet. Der Bereich um 15.000 Punkte könnte bis zum morgigen kleinen Verfallstermin halten, das geht aus den jüngsten Stillhalter-Daten hervor. Doch generell ist bis Ende Oktober mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Übergeordnet steht weiterhin der Nahost-Krieg im Blick. Hier wird in den kommenden Tagen eine israelische Bodenoffensive im Gaza-Streifen nach den vorherigen Terrror-Attacken der Hamas erwartet. In der Folge könnte es zu einem Kursrutsch an den Aktienmärkten kommen.

Der Stopp der Short-Position wird in den Gewinn auf 15.100 Punkte nachgezogen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.050 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.100, 15.200, 15.250, 15.300 und 15.400, nach unten bei 15.000 und 14.820 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursrückgang erwartet. Sentiment

DAX (Woche 42)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (19. Oktober 2023): Bei 20,72% (Vortag: 19,24%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.