ZÜRICH, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das Organisationskomitee freut sich, das mit Spannung erwartete EAACI Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM) 2023 anzukündigen, das vom 2. bis 4. November stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung werden angesehene Fachleute aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich mit den dringenden Herausforderungen und Fortschritten auf dem Gebiet der pädiatrischen Allergologie und des Asthmas zu befassen.

Die Belastung durch allergische Erkrankungen und Asthma bei Kindern hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, u. a. auf Unterschiede in den Lebensgewohnheiten, Änderungen bei der Einführung von Lebensmitteln und die zunehmende Industrialisierung. Allergien manifestieren sich bei Kindern oft als Multisystemerkrankung mit gleichzeitigen Beschwerden wie allergischer Rhinitis, Ekzemen und Nahrungsmittelallergien. Diese Erkrankungen können sich erheblich auf das tägliche Leben eines Kindes auswirken und seine schulischen Leistungen, seine Mobilität, seine Ernährungsgewohnheiten, sein Schlafverhalten und sein soziales Miteinander beeinträchtigen. Die Familien allergischer Kinder und die Kinder selbst sind mit erheblichem Stress und Ängsten konfrontiert, wenn sie sich auf die Diagnose, das Management und die Behandlung einstellen müssen.