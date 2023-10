Grid Dynamics führt sein Generative AI Product Data Starter Kit ein, mit dem Unternehmen die Produktkatalog-Zuordnung automatisieren und überzeugende Produktnamen und -beschreibungen im großen Maßstab erstellen können

- Das Generative AI Product Data Starter Kit (generatives KI-Starterkit für Produktdaten) von Grid Dynamics löst zwei weitverbreitete Herausforderungen für Unternehmen: Erstellung und Pflege einer präzisen Produktkatalog-Zuordnung und Gestaltung attraktiver Produktnamen und -beschreibungen im großen Maßstab.

- Das Generative AI Product Data Starter Kit verbessert den Prozess der Produktdaten-Zuordnung erheblich durch automatisierte Aufgaben, unter anderem Aufnahme, Normalisierung und Harmonisierung der Rohproduktdaten und Extraktion präziser und überzeugender Produktattribute aus Bildern und bestehenden Beschreibungen.

- Dieses Starterkit nutzt die generative KI zur Erstellung personalisierter, einheitlicher Markenprodukt-Datennamen und -beschreibungen und übersetzt die Produktdaten in mehrere Sprachen, was die Unternehmen in die Lage versetzt, die Kundenakquise und -bindung zu verbessern und das Ertragspotenzial zu erhöhen.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESSWIRE / 19. Oktober 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation, führte heute stolz sein Generative AI Product Data Starter Kit am Markt ein. Das innovative Starterkit ermöglicht es Konsumgüter-, Produktions- und Einzelhandelsunternehmen, zwei wichtige geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen: die Erstellung und Pflege einer präzisen Produktkatalog-Zuordnung und die Gestaltung überzeugender Produktnamen und -beschreibungen im großen Maßstab.

Der Wettbewerb im heutigen dynamischen E-Commerce-Umfeld mit geschäftsfördernden Marketing-, Vermarktungs- und Suchtätigkeiten erfordert hochwertige Produktattribute, -titel und -beschreibungen. Und doch ist es eine schwierige Aufgabe und eine Herausforderung für viele Marken und Einzelhändler, attraktive Produktattribute, -titel und -beschreibungen zu generieren, die die Markenbotschaft erfassen, Anklang beim Kunden finden und personalisierte Elemente einbinden. Dies gilt insbesondere für die E-Commerce-Märkte, auf denen die Produktdaten aus verschiedenen Quellen stammen, unter anderem von den Kunden, und bei welchen die Datenqualität oft nicht einheitlich ist. Das neue Generative AI Product Data Starter Kit von Grid Dynamics ist darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen, indem banale Attribute und langweilige Produktdaten in attraktive, personalisierte Inhalte transformiert werden, was die Markenkonsistenz fördert und die Kundenbindung vertieft. Das Starterkit verbessert den Prozess der Produktdaten-Zuordnung erheblich durch mehrere automatisierte Aufgaben, unter anderem Aufnahme, Normalisierung und Harmonisierung der Rohproduktdaten und Extraktion präziser und überzeugender Produktattribute aus Bildern und bestehenden Beschreibungen. Außerdem nutzt das Starterkit die generative KI, um die Produktdaten-Kreativität zu erhöhen, attraktive Produktnamen und -beschreibungen zu gestalten und die Daten mit Personalisierung, Übersetzung und SEO zu verbessern.

„Das Product Data Starter Kit von Grid Dynamics ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen engagiert an der Entwicklung pragmatischer Lösungen arbeitet, die unseren Kunden zu Wachstum verhilft. Das Starterkit ist für Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen gedacht – vom Einzelhandel über die Fertigung bis hin zur Pharmaindustrie –, und wir erwarten mit Spannung, dass unsere Kunden die transformativen Auswirkungen erleben können, welche die Lösungen, die auf dem Starterkit basieren, für ihr Geschäft mit sich bringen“, sagte Eugene Steinberg, Technical Fellow von Grid Dynamics.

Wichtigste Vorteile des Starterkits:

- Nahtlose API-Integration: Mit seiner API-First-Architektur ermöglicht das Kit eine einfache Integration in verschiedene Plattformen, sodass die Unternehmen ihr digitales Handelsumfeld individuell anpassen und gestalten können.

- Katalogzuordnung und Datenharmonisierung: Verbesserung der Qualität, Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit des Produktkatalogs durch Zuordnung der Datenquellen und durch Harmonisierung der Daten in sämtlichen Quellen.

- Präzision bei der Produktzuordnung: Durch Verwendung von fortschrittlicher Bilderkennung und großer Sprachmodelle bietet das Kit detaillierte und akkurate Produktbeschreibungen, die Anklang bei den Konsumenten finden.

- Anwendergenerierte Content-Analyse: Identifizierung und Extraktion relevanter Informationen und Produktattribute aus anwendergeneriertem Content (Kundenbewertungen, Social Media, Video-Sharing-Websites).

- Optimierte Content-Erstellung: Transformation rudimentärer Produktinformationen in überzeugende Narrative. Durch Konzentration auf die Datengenauigkeit und die Kundenbindung können sich Unternehmen in einem gesättigten E-Commerce-Sektor von anderen abheben.

- Einheitliche Markenbotschaft: Das Kit ermöglicht in sämtlichen Produktangeboten eine durchgängige Markenbotschaft und einen einheitlichen Stil.

- Strategische SEO-Ansätze: Verbesserung Ihrer digitalen Präsenz, Generierung von verbessertem organischem Traffic und Erreichen überlegener Platzierungen bei den Suchergebnissen dank der SEO-Fähigkeiten des Kits.

- Strafferes Produkt-Onboarding: Reduzierung der Markteinführungszeit und Verbesserung der Effizienz durch automatisierte Prozesse bei der Produkteinführung.

- Globale Reichweite: Befriedigung der Nachfrage seitens internationaler Märkte mit automatisierter mehrsprachiger Content-Übersetzung, was die weltweite Präsenz Ihrer Marke erweitert.

Dieses Starterkit ist das neueste innovative Problemlösungsangebot von Grid Dynamics, welches die GigaCube-Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützt, die Innovationen am Schnittpunkt zwischen Geschäft, Daten und Technologie antreibt. Besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen über das Generative AI Product Data Starter Kit von Grid Dynamics.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Europa und Indien. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „kann“, „wird“, „potenziell“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „setzt fort“ oder „sollte“, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Produktmöglichkeiten und -vorteilen, unsere GigaCube-Wachstumsstrategie sowie zum künftigen Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die sich wesentlich auf Grid Dynamics, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, auswirken könnten, sind im Abschnitt „Risk Factors“ des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-Q, das am 3. August 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics Starter Kit

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Grid Dynamics Holdings Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 11,67USD gehandelt.