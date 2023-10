Truist veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2023

CHARLOTTE, North Carolina, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute ihre Ergebnisse für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht. Anleger können die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für das 3. Quartal 2023 um 14.00 Uhr MESZ (8.00 Uhr ET) heute per Webcast oder Einwahlnummer wie folgt live verfolgen:

Informationen zu Truist

Die Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, ein besseres Leben und bessere Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. Truist hat einen führenden Marktanteil in vielen wachstumsstarken Märkten des Landes und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kleinunternehmen, Firmenkundengeschäft, Corporate Banking und Investmentbanking, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Spezialkredite. Truist hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, und ist eine der führenden zehn US-Geschäftsbanken mit einem Gesamtvermögen von 543 Mrd. USD (Stand: 30. September 2023). Truist Bank, Mitglied der FDIC. Weitere Informationen finden Sie auf Truist.com.

Die Truist Financial Corporation Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 27,40EUR gehandelt.