Tanken in Rheinland-Pfalz am günstigsten / Autofahrer in Brandenburg und Hamburg zahlen am meisten für Kraftstoff (FOTO)

München (ots) - Autofahrer, die in Rheinland-Pfalz zum Tanken fahren, müssen dafür deutschlandweit derzeit am wenigsten bezahlen. Am teuersten ist Tanken hingegen in Hamburg und in Brandenburg. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Günstigstes Benzin-Bundesland ist Rheinland-Pfalz, gleichauf mit dem Saarland: Für einen Liter Super E10 muss man aktuell in beiden Ländern im Schnitt 1,795 Euro hinlegen. Die Hamburger Autofahrer müssen beim Bezahlen ihrer Benzinrechnungen momentan am tiefsten in die Tasche greifen. Ein Liter Super E10 kostet in der Hansestadt 1,859 Euro und damit 6,4 Cent mehr. Auch bei Diesel haben Rheinland-Pfalz und das Saarland die Nase vorn: Spitzenreiter im Bundesländer-Ranking ist Rheinland-Pfalz mit einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,809 Euro je Liter, gefolgt vom Saarland mit 1,813 Euro. Schlusslicht, und damit sechs Cent teurer als Rheinland-Pfalz, ist Brandenburg mit 1,869 Euro je Liter Diesel.

