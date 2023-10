LONDON, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Design Your Climate Action ist ein internationaler Wettbewerb, der von der humanitären Bildungsinitiative BE OPEN und ihren Partnern entwickelt wurde. Er steht allen Studenten, Absolventen und jungen Berufstätigen offen, die sich auf die Bereiche Design, Architektur, Ingenieurwesen und Medien weltweit spezialisiert haben. Der Wettbewerb soll junge Kreative dazu ermutigen, innovative Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln. Der Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt auf dem SDG13 der Vereinten Nationen: Klimaschutz.

Elena Baturina, Gründerin (Founder of) BE OPEN, erklärt das Ziel des Projekts: „Ich bin überzeugt, dass die Einbeziehung junger kreativer Menschen in die Entwicklung von Lösungen, die sich an der SDG-Agenda orientieren, ein sehr gesunder Weg ist, um das Bewusstsein für die Grundsätze der Nachhaltigkeit zu schärfen und die Entwicklung vielversprechender innovativer Ideen zu fördern. Unsere Kandidaten sind fähig, hart zu arbeiten, sich zu engagieren und kreativ zu sein, und wir glauben an ihre Fähigkeit, einen wirklichen Unterschied zu machen und Veränderungen für eine nachhaltigere Zukunft für uns alle anzuregen."

Die Verwirklichung von SDG13 ist nicht möglich, ohne sicherzustellen, dass eine wachsende Zahl von Haushalten, Kommunen und Produktionsunternehmen grüne Energietechnologien nutzen. Daher werden die Teilnehmer ermutigt, darüber nachzudenken, „was getan werden kann, um den Klimawandel und seine Auswirkungen auf allen Ebenen unseres Lebens zu bekämpfen: von der Einführung neuer nationaler Richtlinien bis hin zur Einführung neuer Technologien durch die Industrie und der Umstellung auf umweltfreundlichere Praktiken zu Hause?"

Projekte für den Wettbewerb müssen bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht werden und sich auf eine der folgenden Einreichungskategorien beziehen: Steigerung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung, Energie des Wandels und Lösungen, die die Natur bietet.

BE OPEN wird die besten Arbeiten mit fünf Geldpreisen zwischen 2.000 und 5.000 Euro auszeichnen.

Design Your Climate Action ist der fünfte Wettbewerb des SDG-dedicated Programms von BE OPEN. Jedes Jahr entscheidet die Stiftung, sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren, und hat sich bisher mit SDG12: Nachhaltiger Konsum und Produktion, SDG11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG2: Kein Hunger, und SDG7: Bezahlbare und saubere Energie, beschäftigt.

