Kann man mit Künstlicher Intelligenz den Markt schlagen?

Einige Beispiele: Der älteste ist der aktiv verwaltete AI Powered Equity ETF mit einem Volumen von 103,6 Millionen US-Dollar, der im bisherigen Jahresverlauf um 6,5 Prozent gestiegen ist und eine annualisierte Fünfjahresrendite von vier Prozent aufweist. Der größte nach verwaltetem Vermögen ist der indexbasierte SDPR S&P Kensho New Economies Composite ETF im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar, der in diesem Jahr fünf Jahre alt wird. Er hat im bisherigen Jahresverlauf 0,08 Prozent zugelegt und ist auf der Basis der annualisierten Dreijahresrendite um 4,3 Prozent gefallen. Gleichzeitig liegt der passiv verwaltete Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF mit einem Volumen von 16 Millionen US-Dollar im Jahresverlauf 1,1 Prozent und im Dreijahresdurchschnitt drei Prozent im Minus.

Die Fonds liegen auch hinter dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite zurück und laut Morningstar auch hinter ihren jeweiligen Konkurrenten, die herkömmlich zusammengestellt und verwaltet werden.

Chida Khatua, CEO und Mitbegründer von EquBot, einem Partner des AI Powered ETF, erläutert gegenüber Barron's, dass der Fonds die Sprachverarbeitungsfähigkeiten von IBM Watson nutzt, um Millionen von finanziellen und nicht-finanziellen Datenpunkten für über 6.000 US-Unternehmen zu durchforsten und eine risikobereinigte Rendite gegenüber dem breiteren US-Aktienmarkt zu erzielen. Derzeit ist der Fonds in Finanzdienstleistungen und Industriewerten übergewichtet, während er im Vergleich zu seiner Morningstar-Vergleichsgruppe im Technologiebereich deutlich untergewichtet ist.

Der New Economies ETF hingegen verwendet eine natürliche Sprachverarbeitung, um innovative Unternehmen zu finden, sie in Themen zu kategorisieren und eine modifizierte Gleichgewichtung herzustellen, erklärt Matt Bartolini, Leiter von SPDR Americas Research. Er lässt sich nicht in einen bestimmten Stil, eine Marktkapitalisierung oder einen Sektor einordnen. Im Vergleich zu seinen Morningstar-Pendants im Mid-Cap-Bereich ist er in den Bereichen Technologie und Kommunikationsdienstleistungen übergewichtet und in zyklischen Konsumgütern untergewichtet.

Chris Berkel, Anlageberater und Gründer von AXIS Financial, hat mit KI experimentiert, um Portfolios zu erstellen. Seiner Meinung nach neigen Anleger zu der Annahme, dass KI bedeutet, dass der Computer für sich selbst denkt – während er eigentlich nur schnell Daten sammeln und von Menschen erstellten Richtlinien folgen kann.

Die KI-Aktienauswahl könnte sich mit der Zeit verbessern, meint Komson Silapachai, Partner bei Sage Advisory. Brett Manning, leitender Marktanalyst bei Briefing.com, ist jedoch der Meinung, dass der derzeitige Einsatz von KI für die Portfoliokonstruktion die Hypothese des effizienten Marktes bestätigt, die besagt, dass die aktuellen Aktienkurse alle öffentlich verfügbaren Informationen widerspiegeln.

"Ich glaube nicht, dass sie jemals den Markt schlagen wird", sagt er. "Es gibt keine Möglichkeit, sich außerhalb dieses Modells zu bewegen und die Dinge anders zu sehen als der Rest des Marktes."

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion