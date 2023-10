NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender Sorgen um die Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger an der Wall Street weiter zurückhaltend. Am Donnerstag zeichnet sich zunächst ein nahezu unveränderter Auftakt für die Standardwerte ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit minus 0,02 Prozent bei 33 658 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 könnte dagegen mit etwas mehr Rückenwind starten, hier zeichnete sich zuletzt ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 14 951 Zähler ab.

Am Vortag hatten beide Indizes unter dem Eindruck des Nahost-Konflikts deutlich nachgegeben. Die verheerende Explosion einer Klinik im Gazastreifen mit bisher ungeklärtem Verursacher hatte die Sorgen am Markt um eine weitere Eskalation des Konflikts angefacht. Die militärische Auseinandersetzung mit Israel ging auch am Donnerstag weiter, ebenso wie die Bemühung der westlichen Diplomatie um Vermittlung.