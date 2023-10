Der Krieg in Nahost lastet weiter auf der Stimmung. Ebenso Druck üben steigende Kapitalmarktzinsen auf den Aktienmarkt aus. Fachleute erklären dies vor allem mit den höheren Erdölpreisen. "Mit den erhöhten Ölpreisen und den zuletzt noch soliden Konjunkturzahlen sind auch die Inflationserwartungen gestiegen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstagnachmittag seine Kursverluste eingegrenzt. Nach einem verhaltenen Start war er trotz deutlicher Kursgewinne von SAP , Merck KGaA und Sartorius kurz unter die Marke von 15 000 Punkten gefallen, die er letztmals Anfang Oktober unterschritten hatte. Ein Test des damals markierten Tiefs seit Ende März blieb aber aus. Zuletzt stand er wieder deutlich über der runden Marke mit einem Abschlag von 0,12 Prozent auf 15 076,96 Punkten. US-Konjunkturdaten am Nachmittag hatten keinen allzu großen Einfluss auf die Kursentwicklung.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,42 Prozent auf 24 598,72 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent schwächer.

Im Dax zogen die Papiere von SAP nach Quartalszahlen um mehr als fünf Prozent an. Der Softwarekonzern sieht sich nach deutlichen Zuwächsen vor allem im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft auf Kurs zu den Jahreszielen. Am Markt fielen die Reaktionen überwiegend positiv aus.

Bei Merck KGaA stand der Kapitalmarkttag im Blick. Nach dem von Schwierigkeiten geprägten Jahr 2023 will der Chemie- und Pharmakonzern bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Aktien legten um 1,8 Prozent zu.

Die Sartorius-Titel gewannen nach Vorlage des kompletten Quartalsberichts in der Spitze mehr als neun Prozent, zuletzt aber nur noch drei Prozent. Der Labor- und Pharmazulieferer hatte schon in der vergangenen Woche seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Seitdem hatten die Aktien bis zu mehr als ein Fünftel an Wert verloren, wovon sie sich nun etwas erholten. JPMorgan-Experte Richard Vosser lobte die überraschend gute Auftragslage in der Sparte Bioprocess Solutions.

Die Aktien der Deutschen Börse drehten nach anfangs deutlichen Verlusten ins Plus und gewannen zuletzt 0,4 Prozent. Der Börsenbetreiber berichtete unter anderem dank der hohen Zinsen über weiter gute Geschäfte und erhöhte nach Abschluss der Übernahme von Simcorp erneut seine Jahresziele.

Im MDax büßten die gut gelaufenen Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy fast fünf Prozent ein, nachdem der Schweizer Konkurrent DocMorris bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen den Umsatzausblick gesenkt hatte.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,91 Prozent am Vortag auf 2,94 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,19 Prozent auf 122,54 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 127,72 Zähler.

Der Euro legte zu. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0570 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0565 Dollar festgesetzt./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---