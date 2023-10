Wirtschaft SAP hält Künstliche Intelligenz nicht für Jobkiller

Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Jürgen Müller, Technologie-Vorstand bei SAP, sieht in Künstlicher Intelligenz keinen Jobkiller. "Ich halte nichts von der These, dass 80 Prozent der Jobs wegfallen werden, sie werden sich aber verändern", sagte er "Business Insider".



Es würden zwar viele Aufgaben in Jobs wegfallen, aber nur wenige Jobs würden als Ganzes ersetzt werden. Müller verweist zudem darauf, dass sich neue Jobs bilden würden. Beispielsweise gebe es Rollen im "Prompt Engineering", wo man bis zu 300.000 US-Dollar im Jahr verdienen könne.