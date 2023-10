UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 266 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der E-Autobauer habe in seiner Pressekonferenz die Erwartungen an das kommende Jahr gedämpft, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuvor hatte er in einer ersten Reaktion das Kursziel noch unverändert gelassen. Der Experte kürzte nun seine Annahmen zu den Auslieferungen, sowie Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS). Der Aktienmarkt dürfte aber zugunsten der langfristigen Chancen womöglich über die kurzfristige Verlangsamung des Wachstumstempos beim Konzern hinwegsehen, glaubt Spak./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 11:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,95 % und einem Kurs von 214,2USD gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joseph Spak

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 266

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m