KfW stellt Bereich IT im Zuge der digitalen Weiterentwicklung neu auf

Frankfurt am Main (ots) -



- Aufteilung in zwei Organisationseinheiten

- Cecilia Fernández de Córdoba und Jörg Menzel übernehmen Leitungen

- Langjähriger IT-Bereichsleiter Andreas Fichelscher tritt in den Ruhestand



Im Zuge ihrer Weiterentwicklung zur digitalen Transformations- und Förderbank

stellt die KfW ihre IT neu auf und teilt den stark gewachsenen Bereich in zwei

Organisationseinheiten. Mit dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen

Leiters der IT, Andreas Fichelscher wird die IT zum 1.Januar 2024 in zwei

Bereiche gegliedert, die künftig durch Cecilia Fernández de Córdoba (43) und

Jörg Menzel (57) geführt werden. Mit der neuen Organisation wird die

Transformation der IT fortgesetzt.