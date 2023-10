VentureSouq wählt SS&C für Fondsverwaltung

SS&C GlobeOp wird sieben Fintech-Investmentvehikel verwalten

WINDSOR, Connecticut, USA, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Wie SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heute mitteilte, hat VentureSouq, ein globaler Risikokapitalfonds-Manager, SS&C als Fondsverwalter für sein Fintech-Portfolio ausgewählt. Das in Dubai ansässige Unternehmen ist der jüngste Private-Markets-Manager in der MENA-Region, der den weltweit führenden Fondsverwalter und Transferagenten SS&C GlobeOp beauftragt. Das Mandat von VentureSouq umfasst zwei Fonds, eine Verwaltungsgesellschaft und vier Co-Investmentvehikel.

„Als thematisch ausgerichteter Investor mit einem globalen Portfolio haben wir nach einem Anbieter mit globaler Präsenz gesucht, der uns unabhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit einen einzigen Ansprechpartner anbietet", berichtet Suneel Gokhale, Mitbegründer und General Partner bei VentureSouq. „Die umfassenden Lösungen von SS&C werden uns helfen, unseren Betrieb zu optimieren und das Betriebsrisiko zu senken. Zudem waren wir beeindruckt von dem Know-how und dem umfangreichen Serviceangebot von SS&C, einschließlich der Vor-Ort-Supportleistungen im Nahen Osten."