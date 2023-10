BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec nach Treffen mit Investoren auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Thema GLP-1 beherrsche zurzeit die Diskussionen, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Medizintechnikbranche. Gemeint ist damit die neue Klasse von Antidiabetika, die auch für Menschen mit Gewichtsproblemen geeignet und zum Multimilliardenmarkt geworden sind. Aber auch Carl Zeiss Meditec stehe nach dem Kursverfall in diesem Jahr bei Investoren im Fokus. Einige unter ihnen gingen davon aus, dass in der Ophthalmologie niedrigere Diabetes-Raten etwa zu einem geringeren Vorkommen von diabetischer Retinopathie führten. Weil aber andererseits durch eine womöglich geringere Zahl von Patienten mit Fettleibigkeit und Diabetes die Lebenserwartung erhöht werden könne, könnte wiederum die Zahl der Patienten mit grauem Star zunehmen, dies würde Firmen wie Zeiss und Alcon zuguten kommen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 16:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 78,66EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Kursziel neu: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m