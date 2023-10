Erfurt (ots) - Eine repräsentative Studie der IU Internationalen Hochschule (IU)

liefert Erkenntnisse zur Geschlechterverteilung in Führungspositionen.



Männer arbeiten fast doppelt so häufig in Führungspositionen wie Frauen. Das

zeigt die neue repräsentative Studie "Arbeit und Karriere. Gleiche Chancen für

alle?" der IU Internationalen Hochschule (IU). Laut der Studie gibt jeder dritte

Mann (32,2 Prozent) an, eine leitende Funktion zu haben. Bei den Frauen sind es

17,6 Prozent.





Und diejenigen Frauen, die in Führungspositionen sind, arbeiten der Studiezufolge auch häufiger in Teilzeit als Männer: 31,3 Prozent der Frauen inFührungspositionen arbeiten 21 bis 35 Stunden pro Woche und 11,3 Prozent bis zu20 Stunden in Teilzeit. Bei den männlichen Führungskräften sind es jeweils halbso viele (15,1 Prozent, 21 bis 35 Wochenstunden und 4,9 Prozent, bis 20Wochenstunden).Ein weiteres wichtiges Ergebnis der IU-Studie ist, dass Frauen häufiger Frauenführen: 42,0 Prozent der Frauen in Führungspositionen haben eine weiblicheFührungskraft. Dagegen werden 15,0 Prozent der männlichen Führungskräfte voneiner Frau geführt.Aber auch Männer führen deutlich häufiger Männer: 81,3 Prozent der Männer inFührungspositionen haben einen männlichen Vorgesetzten."Am Ende spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau. Ausschlaggebend sindLeadership-Fähigkeiten, wie etwa Mitarbeitende zu inspirieren und zu motivieren.Und das sollte auch flexibel möglich sein, sowohl für Männer als auch fürFrauen", so Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU InternationalenHochschule und Professorin für Innovation und Entrepreneurship.Interessant ist auch die Tatsache, dass laut IU-Studie das Geschlecht bei derVorbildfunktion von Führungskräften keine Rolle zu spielen scheint. Allerdingswerden weibliche Führungskräfte von beiden Geschlechtern etwas häufiger alsVorbild wahrgenommen als männliche Führungskräfte: 44,2 Prozent der Männer und44,4 Prozent der Frauen nehmen ihren direkten männlichen Vorgesetzten alsVorbild wahr; 47,2 Prozent der Männer und 47,3 Prozent der Frauen sehen ihredirekte weibliche Führungskraft als Vorbild.Kinder sind bei Frauen öfter ein Grund, nicht wieder in eine Führungspositionzurückzukehren: 11,4 Prozent der befragten Frauen, die in der Vergangenheit eineFührungsposition innehatten, sind derzeit aufgrund von Geburt und Elternschaftnicht mehr in einer Führungsposition. Bei den Männern sind es 3,2 Prozent.Die von beiden Geschlechtern am häufigsten genannten Gründe von Personen, die in