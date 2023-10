Water Ways Technologies und seine Tochtergesellschaften bieten Bewässerungslösungen für die Landwirtschaft an. Das Besondere an dieser Technologie: Es handelt sich um eine Tröpfchenbewässerung, welche sowohl Wasser wie auch den Dünger exakt dosiert zur Pflanze transportiert. So können bis zu 90 Prozent des in der Landwirtschaft üblichen Wasserverbrauchs eingespart werden. Water Ways hat kürzlich vermeldet, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Aufträge für abbaubare Kunststofffolien im Gesamtwert von 400.000 C$ (278.274 €) erhalten hat.