FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat nach gut laufenden Geschäften in den meisten Sparten, den hohen Zinsen und der Simcorp-Übernahme wie erwartet zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Prognose für 2023 erhöht. Bei den Nettoerlösen werde ein Anstieg um circa 15 Prozent auf rund 5 Milliarden Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Bisher hatte Konzernchef Theodor Weimer einen Anstieg von mindestens 8 Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Das Ziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde von mehr als 2,8 Milliarden Euro auf rund 2,9 Milliarden Euro aufgestockt. Experten hatten mit einer Anhebung in dieser Höhe gerechnet. Das wären knapp 15 Prozent mehr als 2022. Die im deutschen Leitindex Dax notierte Aktie verlor am Donnerstag trotz der erhöhten Prognose zunächst kräftig, kletterte aber im weiteren Handelsverlauf ins Plus.