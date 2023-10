JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum des Spirituosenkonzerns sei besser als von ihm und vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 02:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 02:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,73 % und einem Kurs von 166,1EUR gehandelt.