FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im Handel mit dem US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0569 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0558 (Mittwoch: 1,0565) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9471 (0,9465) Euro.

An den Aktienmärkten in Europa und den USA haben sich die deutlichen Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Die Stabilisierung bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie den US-Dollar, was den Euro im Gegenzug stützte. Vergleichsweise starke Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten dem Dollar am Nachmittag keinen Auftrieb verleihen. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gefallen.