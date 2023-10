In einer Ära des dynamischen Wandels in der Luxushotellerie hat LHW mit seinem Portfolio von mehr als 400 unabhängigen Luxushotels immer wieder den Standard für unübertroffene Qualität und außergewöhnliche Erlebnisse gesetzt. LHW setzt weiterhin auf Innovation und bietet seinen treuen Gästen und Mitgliedern des Leaders Club-Programms mehr Auswahl und Flexibilität.

MONTREAL, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade, der führende Anbieter von Lösungen für Zusatzeinnahmen in der globale Reisebranche, kündigt heute die Einführung mehrerer Treueprogramme für The Leading Hotels of the World (LHW) an, dem führenden Unternehmen im Bereich unabhängiger Luxushotellerie. Points, ein Unternehmensbereich von Plusgrade, wird dem Leaders Club zahlreiche Vorteile bringen, die das Kundenerlebnis für die Mitglieder erhöhen und eine größere Auswahl und Flexibilität beim Sammeln und Einlösen von Prämien bieten werden.

Plusgrade arbeitet mit The Leading Hotels of the World (LHW) zusammen, um die Treuevorteile für Leaders Club-Mitglieder noch weiter zu verbessern

