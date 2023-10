Die IT-Macher bieten ab sofort Oracle Forms- und Reports-Schulungen an

Wolfratshausen (ots) - Bei Gründung der Der IT-Macher GmbH im Jahr 2016 stand

die Unternehmensstrategie fest, die vorgesehenen Dienstleistungen und Services

im Bereich Oracle anzubieten.



Die Entscheidung fiel schwerpunktmäßig auf die Entwicklungstechnologien Oracle

Forms und Reports und das jüngere Entwicklungswerkzeug Oracle APEX, auch bekannt

als Oracle Application Express.





Oracle Forms ist eine von Oracle angebotene Software-Entwicklungstechnologie,die noch immer von tausenden Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird.Ein Produkt- bzw. Supportende ist nicht absehbar. Das nächste Oracle FormsRelease soll 2024 als Major Release (14.2.1) mit einem Support bisvoraussichtlich 2033 oder 2034 erscheinen.Die vielen Oracle Forms Kunden in Deutschland werden allerdings mittel- undlangfristig ein Problem mit der Weiterentwicklung und Wartung Ihrer Anwendunghaben, denn viele der meist älteren Forms-Entwickler gehen bereits jetzt oder inden nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand.Das Angebot an jüngeren, ausgebildeten Forms-Entwicklern auf dem Arbeitsmarktist sehr überschaubar und viele Unternehmen müssen selbst wieder ausbilden oderumschulen.Die IT-Macher haben sich daher entschieden, Oracle Forms und Reports Schulungenanzubieten, die wie ein Baukastensystem aufgebaut sind. Die Schulungen werdenindividuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt, da die Ausgangssituation derKunden bzw. das Knowhow der zukünftigen Forms-Entwickler sehr unterschiedlichist.Die individuellen Angebote basieren auf kleinen Trainingseinheiten von je 4Stunden, die nach den Wünschen der Kunden zusammengestellt werden können. NebenOracle Forms und Reports können auch Schulungen zum Oracle Weblogic Server, SQLund PL/SQL gebucht werden.Die Schulungen finden in den Schulungsräumen der Der IT-Macher GmbH inWolfratshausen oder auch remote statt.Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail untermailto:info@der-it-macher.de oder telefonisch unter +49 8171 998 93 97.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten ...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen,beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Knowhow.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung derIT-Strategie, die Entwicklung und Modernisierung von Software-Anwendungen, sowiedie Bereitstellung ausgereifter IT-Lösungen für die Umsetzung typischerUnternehmens-Aufgaben.Ein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die OracleForms- und APEX-Anwendungen einsetzen.Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatzunter Oracle APEX dar.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehörenmittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentlicheAuftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97mailto:info@der-it-macher.dehttp://www.der-it-macher.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/5630081OTS: Der IT Macher GmbH