Klimat X berichtet über den erfolgreichen Abschluss des zweiten Bepflanzungsjahres in Sierra Leone und die sozialen Auswirkungen auf die Kommune

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 19. Oktober 2023 / IRW-Press / Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C) – ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden – gibt mit Freude den Abschluss des zweiten Jahres der erfolgreichen Bepflanzungsaktivitäten in Sierra Leone bekannt, die zur Ausweitung der bepflanzten Fläche auf insgesamt 1.400 Hektar geführt und Zahlungen an 170 direkte Kleinbauern in der Kommune ermöglicht haben. Das Unternehmen informiert im Folgenden über den aktuellen Stand der Projektaktivitäten:

- Das Unternehmen hat die Pachtverträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen und die entsprechenden Auszahlungen getätigt, die Voraussetzung für die Begründung eines 30-jährigen Pachtverhältnisses nach den Gesetzen von Sierra Leone sind.

- Das Unternehmen hat mittlerweile Grundstücksabgrenzungen auf einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar durchgeführt und unter der Aufsicht der Sierra Leone Commercial Bank Zahlungen an 170 Kleinbauern getätigt.

- Alle Transaktionen wurden unter der Aufsicht und Prüfung der international tägigen Nichtregierungsorganisation (NGO) Namati abgeschlossen, die sicherstellt, dass die Kleinbauern über ihre Rechte informiert sind und Pachtverträge auf Basis der freien, vorherigen und informierten Zustimmung unterzeichnen.

- Das Verfahren basiert auf einem umfassenden kommunalen Kartierungsprozess unter der Leitung des Unternehmens und soll sämtliche Grenzstreitigkeiten zwischen den Grundbesitzern, den Dorfältesten, den Chiefdom Councils und den Paramount Chiefs beenden, indem es die eindeutigen Besitzrechte an Grund und Boden und die dazugehörigen Emissionen bestätigt. Die Unterzeichnungszeremonie und die Grundstücksübertragungen wurden in den nationalen Nachrichten von Sierra Leone übertragen.